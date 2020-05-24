Звільнено сімох захоплених у полон моряків, фото: Wallpaper Flare

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Українських моряків з судна MSC TALIA F, яких 22 березня у розташованій біля західного узбережжя Африки Гвінейській затоці захопили пірати, звільнено з полону.

Моряки вже в безпеці й невдовзі повернуться додому. Про це у своєму Твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, над звільненням моряків спільно працювали українські консули, посольство України в Нігерії та компанія-судновласник.

Судно MSC TALIA F на момент нападу піратів рухалося під прапором Португалії зі столиці Республіки Того до столиці Габону Лібревіля. Всього на борту було 17 членів екіпажу, всі громадяни України. Сімох з них викрали пірати.

Нагадаємо, у другій половині квітня у Гвінейській затоці біля берегів Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher, викравши 11 членів екіпажу. Серед викрадених був громадянин України.