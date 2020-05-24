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Ракурс
Освобождены семеро захваченных в плен моряков, фото: Wallpaper Flare

Захваченных пиратами вблизи Африки украинских моряков освободили — Кулеба

24 мая 2020, 16:53
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Украинских моряков с судна MSC TALIA F, которых 22 марта в расположенном у западного побережья Африки Гвинейском заливе захватили пираты, освободили из плена.

Моряки уже в безопасности и вскоре вернутся домой. Об этом в своем Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, над освобождением моряков совместно работали украинские консулы, посольство Украины в Нигерии и компания-судовладелец.

Судно MSC TALIA F на момент нападения пиратов двигалось под флагом Португалии из столицы Республики Того в столицу Габона Либревиль. Всего на борту было 17 членов экипажа, все граждане Украины. Семь из них похитили пираты.



Напомним, во второй половине апреля в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на судно Tommi Ritscher, похитив 11 членов экипажа. Среди похищенных был гражданин Украины.

Источник: Ракурс


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