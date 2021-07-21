Задержан первый «официальный пират» в истории Украины

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Первого «официального пирата» в истории Украины, который ранее получил выкуп за освобождение захваченного им судна в Индийском океане, задержала СБУ.

Задержание произошло в Николаеве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Это первый случай в истории Украины, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве, — подчеркивают в СБУ.

Задержанный — житель Николаевщины, который ранее устроился в международную компанию, занимающуюся охраной коммерческих судов от пиратов.

Впрочем, вместо того, чтобы охранять судно, мужчина сам захватил его, — отмечают в спецслужбе.

Отмечается, что злоумышленник, угрожая оружием капитану корабля, заявил команде, что требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в 500 тыс долл. США. После этого начались переговоры с менеджерами компании-судовладельца, которые продолжались четыре дня. В конце концов пирата уговорили сдать оружие и разблокировать судно за 6 тыс. долл. США.

Однако злоумышленник на этом не остановился — вернувшись на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал уже 100 тыс. долл. США, угрожая выбросить все оружие за борт.

Компания выплачивать выкуп отказалась. Злоумышленник успел выбросить часть оружия пока его не остановили силой.

Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства), — подчеркивают в СБУ.

Задержали злоумышленника уже в ходе спецоперации в Николаеве. Отмечается, что вернувшись в Украину он несколько раз менял паспорта и места жительства.