Номера Макрона, короля Марокко и главы ВОЗ нашли в программе для слежки

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Макрон. Фото: Газета ру
Номера Макрона, короля Марокко и главы ВОЗ нашли в программе для слежкиhttps://racurs.ua/n157701-nomera-makrona-korolya-marokko-i-glavy-voz-nashli-v-programme-dlya-slejki.htmlРакурс
Эммануэль Макрон, президент Франции, мог стать жертвой слежки спецслужб Марокко.
В списке телефонных номеров, выбранных спецслужбами для потенциального взлома, с 2017 года находится и номер президента Франции. Об этом сообщает Le Monde.
Также в списке возможных целей были номера бывшего премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа и 14 министров страны. При этом неизвестно, были ли эти номера взломаны. Представитель Елисейского дворца в ответ на эту информацию заявил, что «если это будет доказано, это явно очень серьёзно».
Слежка осуществилась за:
- президентом Франции Эммануэлем Макроном;
- президентом Ирака Бархамом Салехом;
- президентом ЮАР Сирилом Рамафосом.
- премьером Пакистана Имраном Ханом;
- премьером Египта Мустафой Мадбули;
- премьером Марокко Саадом ад-Дин аль-Усмани;
- экс-премьером Ливана Саадом Харири;
- экс-премьером Уганды Ругундой Рухакана;
- главой Евросовета Шарлем Мишелем;
- королем Марокко Мухаммедом VI;
- главой ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом;
- экс-президентом Мексики Фелипе Кальдероном.
Сама компания NSO отрицает какую-либо причастность к хакерам или этому списку и утверждает, что программное обеспечение, о котором идет речь, предназначено для борьбы с преступниками и террористами.
Напомним, что 19 июля почти два десятка зарубежных СМИ опубликовали совместное расследование, которое провели при поддержке правозащитников Amnesty International. В материале говорилось о шпионской программе Pegasus, которую израильская компания NSO Group продавала властям разных стран для слежки за активистами, расследователями, оппозиционерами и диссидентами. Журналистам удалось подтвердить по меньшей мере 37 случаев взлома смартфонов с помощью Pegasus.
Источник: Le monde
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