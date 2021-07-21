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Ракурс
Макрон. Фото: Газета ру

Номера Макрона, короля Марокко и главы ВОЗ нашли в программе для слежки

21 июл 2021, 10:49
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Эммануэль Макрон, президент Франции, мог стать жертвой слежки спецслужб Марокко.

В списке телефонных номеров, выбранных спецслужбами для потенциального взлома, с 2017 года находится и номер президента Франции. Об этом сообщает Le Monde.

Также в списке возможных целей были номера бывшего премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа и 14 министров страны. При этом неизвестно, были ли эти номера взломаны. Представитель Елисейского дворца в ответ на эту информацию заявил, что «если это будет доказано, это явно очень серьёзно».

Слежка осуществилась за:

  • президентом Франции Эммануэлем Макроном;
  • президентом Ирака Бархамом Салехом;
  • президентом ЮАР Сирилом Рамафосом.
  • премьером Пакистана Имраном Ханом;
  • премьером Египта Мустафой Мадбули;
  • премьером Марокко Саадом ад-Дин аль-Усмани;
  • экс-премьером Ливана Саадом Харири;
  • экс-премьером Уганды Ругундой Рухакана;
  • главой Евросовета Шарлем Мишелем;
  • королем Марокко Мухаммедом VI;
  • главой ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом;
  • экс-президентом Мексики Фелипе Кальдероном.

Сама компания NSO отрицает какую-либо причастность к хакерам или этому списку и утверждает, что программное обеспечение, о котором идет речь, предназначено для борьбы с преступниками и террористами.


Напомним, что 19 июля почти два десятка зарубежных СМИ опубликовали совместное расследование, которое провели при поддержке правозащитников Amnesty International. В материале говорилось о шпионской программе Pegasus, которую израильская компания NSO Group продавала властям разных стран для слежки за активистами, расследователями, оппозиционерами и диссидентами. Журналистам удалось подтвердить по меньшей мере 37 случаев взлома смартфонов с помощью Pegasus.

Источник: Le monde

Источник: Ракурс


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