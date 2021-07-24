Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Першу медаль Олімпіади для України здобула Дар’я Білодід

Першу медаль Олімпіади для України здобула Дар’я Білодід (ВІДЕО)

24 лип 2021, 13:10
999

Дар’я Білодід стала бронзовою призеркою літніх Олімпійських ігор у Токіо. Це перша медаль України на Олімпіаді-2020.

Українка не змогла пройти в фінал, але призове місце отримала. Дзюдоїстка змагалася у вазі до 48 кг. У чвертьфіналі українка перемогла представницю Португалії Катаріну Косту, завдяки чому здобула можливість поборотися за медаль.


Для того, щоб потрапити у фінал Білодід мала перемогти японку Фуну Тонакі. Обидві спортсменки є лідерами світового рейтингу у своїй ваговій категорії й вже зустрічалися на змаганнях. Цього разу у півфіналі Олімпійських Ігор українка зазнала поразки від Тонакі. Після поразки Білодід могла лише розраховувати на бронзу. Задля цього вона перемогла ізраїльтянку Ширу Рішоні.

Нагадаємо, Олімпійські ігри стартували 23 липня в Японії та триватимуть до 8 серпня. Україну на Іграх представлятимуть 157 спортсменів у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів