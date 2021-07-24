Першу медаль Олімпіади для України здобула Дар’я Білодід

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Ракурс

Дар’я Білодід стала бронзовою призеркою літніх Олімпійських ігор у Токіо. Це перша медаль України на Олімпіаді-2020.

Українка не змогла пройти в фінал, але призове місце отримала. Дзюдоїстка змагалася у вазі до 48 кг. У чвертьфіналі українка перемогла представницю Португалії Катаріну Косту, завдяки чому здобула можливість поборотися за медаль.

Для того, щоб потрапити у фінал Білодід мала перемогти японку Фуну Тонакі. Обидві спортсменки є лідерами світового рейтингу у своїй ваговій категорії й вже зустрічалися на змаганнях. Цього разу у півфіналі Олімпійських Ігор українка зазнала поразки від Тонакі. Після поразки Білодід могла лише розраховувати на бронзу. Задля цього вона перемогла ізраїльтянку Ширу Рішоні.

Нагадаємо, Олімпійські ігри стартували 23 липня в Японії та триватимуть до 8 серпня. Україну на Іграх представлятимуть 157 спортсменів у 25 видах спорту (30 дисциплінах).