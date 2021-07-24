Терміни закінчення пандемії COVID-19 назвала ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n157862-novi-terminy-zakinchennya-pandemiyi-covid-19-nazvala-vooz.html

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Терміни закінчення пандемії COVID-19 назвала Всесвітня організація охорони здоров’я. У ВООЗ вважають, що пандемія коронавірусної інфекції не завершиться принаймні до середини 2022 року, оскільки потрібно досягти рівня вакцинації 70% населення у кожній країні.

Очільник ВООЗ доктор Тедрос Гебреісус оголосив глобальну мету — забезпечити імунізацію щонайменше 10% населення кожної країни світу до вересня 2021 року, 40% - до кінця року та 70% - до середини 2022 року. Про це пише видання Newsweek.

Це найважливіші етапи, яких ми повинні досягти разом, щоб припинити пандемію. Пандемія закінчиться, коли світ вирішить покласти їй край, оскільки вирішення (проблеми — ред.) у наших руках, — сказав Гебреісус.



Задля того, щоб вакцинувати 70% населення у кожній країні потрібно 11 млрд доз вакцин. Також глава ВООЗ закликав «різко» наростити виробництво препаратів імунопрофілактики, щоб допомогти країнам з низьким рівнем доходу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, проти COVID-19 у світі щеплено понад два мільярди людей — приблизно 25% світового населення. Зокрема, показника вакцинації у майже 70% досягли США, проте ситуація у різних штатах дуже різниться.