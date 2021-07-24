США зацікавилися санкціями проти Коломойського й екстрадицією Фірташа

https://racurs.ua/ua/n157863-ssha-zacikavylysya-sankciyamy-proty-kolomoyskogo-y-ekstradyciieu-firtasha.html

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Ігор Коломойський, український олігарх, може потрапити під нові санкції США. Заборона на в’їзд Коломойському на територію Сполучених Штатів є лише першим кроком. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Є інші можливості — я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції, — цитує дипломата «Радіо Свобода».

Кент нагадав, що український екс-прем'єр Павло Лазаренко «відсидів в США 10 років», а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.

Вашингтон також очікує на рішення австрійського суду щодо екстрадиції проросійського олігарха Фірташа.

Ми розпочали цей процес, на жаль, більш ніж сім років тому. І донині чекаємо. Кожна людина в Австрії має право на апеляцію. Чекаємо на остаточне рішення судової системи Австрії, — підсумував дипломат.



Нагадаємо, раніше Мін’юст США обвинуватив Коломойського та його бізнес-партнера Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для придбання офісної багатоповерхівки у Клівленді. А на американських заводах Коломойського зафіксували низький рівень дотримання техніки безпеки і порушення норм екології. У США вважають, що Коломойський та Боголюбов разом із американцями Уріелем Лейбером та Мордехаєм Корфом витрачали виведені з «ПриватБанку» гроші на придбання комерційної нерухомості та заводів з виробництва сталі та сплавів у США. Мін’юст США вимагає конфіскувати незаконно придбану нерухомість олігарха в країні.

Джерело: «Радіо Свобода»