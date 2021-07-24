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Ракурс
100 км колючого дроту Естонія подарує Литві, щоб відгородитися від Білорусі

100 км колючого дроту Естонія подарує Литві, щоб відгородитися від Білорусі

24 лип 2021, 15:04
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100 км колючого дроту Естонія подарує Литві, щоб сусідня країна могла збудувати стіну на кордоні з Білоруссю. Таким чином у Таллінні вирішили допомогти прикордонникам Литви, які відгороджують кордон з Мінськом з огляду на майбутні військові навчання РФ «Захід-2021» та потік нелегальних мігрантів з боку Білорусі.

Про це Міністерство оборони Естонії повідомило 24 липня.

Литва — наш близький союзник, і наше завдання — негайно підтримати її у цій кризі, — йдеться у повідомленні міністра оборони Естонії Калле Лаанета.

Сили оборони Естонії безкоштовно виділять партію колючого дроту Литві, яка вичерпала свої запаси на зміцнення кордону. Дефіцит колючого дроту з гострими лезами виник тому, що у Литві його не виробляють.


Ми також готові з 1 серпня відправити в Литву три безпілотники для поліпшення ситуаційної обізнаності на кордоні, — додав Лаанет.

Нагадаємо, 23 липня міністр оборони Литви повідомив, що у них закінчився колючий дріт для стіни із Білоруссю. На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії та інших країн, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь.

Джерело: Ракурс


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