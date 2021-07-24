Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157865-doschi-na-pivnochi-ta-speka-pogoda-na-25-lypnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 25 липня очікується переважно сонячна та спекотна, у деяких областях можливий дощ. Температура повітря у найгарячіших регіонах досягне позначки +31°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +26° до +31°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють північно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 25 липня прогнозується спекотна та сонячна. Вночі температура повітря опуститься до позначки +15°, а вдень триматиметься на рівні від +26° до +28° тепла.

Погода в Харкові стане комфортнішою — шалена спека залишить місто. Температура повітря вночі досягне позначки від +14° до +16°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +29°.

Погодні умови в Одесі очікуються теплими та сонячними, без опадів. Місто вдень прогріється до +30°, вночі стовпчики термометрів покажуть +20°.

Погода у Львові порадує теплом. Температурні показники будуть такими: уночі +14…+16° тепла, а вдень +27…+29° тепла.

Погода в Карпатах 25 липня також зустріне спекою та сухим повітрям. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +14° до +16° тепла, а вдень температура сягне +29° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в липні 2021 року прогнозується спекотна із середньою температурою 20−25° тепла, у горах буде 13−18° вище нуля. Місячна кількість опадів очікується 34−91 мм, у Карпатах та місцями на Прикарпатті — 103−155 мм, що не перевищує кліматичну норму.