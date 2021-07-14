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Ракурс
Холмы Марса. Фото: NASA

Вертолет NASA снял необычные марсианские холмы (ФОТО)

14 июл 2021, 21:25
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Космос продолжает удивлять ученых. Вертолет Ingenuity направил в NASA снимки, которые он сделал во время рекордного девятого полета над поверхностью Марса.

На фотографиях можно увидеть песчаные холмы поля «Séítah» на Красной планете. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Холмы Марса. Фото: NASAБлагодаря новым кадрам Национальное управление США по аэронавтике и космическому пространству будет иметь возможность построить следующую программу исследований для марсохода Perseverance, который прибыл на Марс вместе с вертолетом.

Холмы Марса. Фото: NASAУченые считают, что благодаря новым снимкам они смогут проанализировать изменения марсианских пород и понять, каким образом менялся климат на Красной планете на протяжении его существования.

Холмы Марса. Фото: NASAНапомним, ранее мы сообщали, что детальное фото центра Млечного пути показало аэрокосмическое агентство NASA. Фото центра нашей Галактики было собрано на основе 370 наблюдений, сделанных за последние 20 лет обсерваторией «Чандра» и радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке.

Источник: Ракурс


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