Холмы Марса. Фото: NASA

https://racurs.ua/n157436-vertolet-nasa-snyal-neobychnye-marsianskie-holmy-foto.html

Ракурс

Космос продолжает удивлять ученых. Вертолет Ingenuity направил в NASA снимки, которые он сделал во время рекордного девятого полета над поверхностью Марса.

На фотографиях можно увидеть песчаные холмы поля «Séítah» на Красной планете. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Благодаря новым кадрам Национальное управление США по аэронавтике и космическому пространству будет иметь возможность построить следующую программу исследований для марсохода Perseverance, который прибыл на Марс вместе с вертолетом.

Ученые считают, что благодаря новым снимкам они смогут проанализировать изменения марсианских пород и понять, каким образом менялся климат на Красной планете на протяжении его существования.

Напомним, ранее мы сообщали, что детальное фото центра Млечного пути показало аэрокосмическое агентство NASA. Фото центра нашей Галактики было собрано на основе 370 наблюдений, сделанных за последние 20 лет обсерваторией «Чандра» и радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке.