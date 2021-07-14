Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пагорби Марсу. Фото: NASA

Вертоліт NASA зафільмував незвичайні марсіанські пагорби (ФОТО)

14 лип 2021, 21:25
999

Космос продовжує дивувати вчених. Гвинтокрил Ingenuity надіслав до NASA знімки, які він зробив під час рекордного дев’ятого польоту над поверхнею Марсу.

На фотографіях можна побачити піщані пагорби поля «Séítah» на Червоній планеті. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Пагорби Марсу. Фото: NASA

Завдяки новим кадрам Національне управління США з аеронавтики й космічного простору матиме можливість побудувати наступну програму досліджень для марсохода Perseverance, який прибув до Марсу разом із гелікоптером.

Пагорби Марсу. Фото: NASA

Вчені вважають, що завдяки новим знімкам вони зможуть проаналізувати зміни марсіанських порід і зрозуміти, яким чином змінювався клімат на Червоній планеті протягом його існування.

Пагорби Марсу. Фото: NASA

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що детальне фото центру Чумацького шляху показало аерокосмічне агентство NASA. Фото центру нашої Галактики було зібрано на основі 370 спостережень, зроблених за останні 20 років обсерваторією «Чандра» й радіотелескопом MeerKAT в Південній Африці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів