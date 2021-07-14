Пагорби Марсу. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n157436-vertolit-nasa-zafilmuvav-nezvychayni-marsianski-pagorby-foto.html

Ракурс

Космос продовжує дивувати вчених. Гвинтокрил Ingenuity надіслав до NASA знімки, які він зробив під час рекордного дев’ятого польоту над поверхнею Марсу.

На фотографіях можна побачити піщані пагорби поля «Séítah» на Червоній планеті. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Завдяки новим кадрам Національне управління США з аеронавтики й космічного простору матиме можливість побудувати наступну програму досліджень для марсохода Perseverance, який прибув до Марсу разом із гелікоптером.

Вчені вважають, що завдяки новим знімкам вони зможуть проаналізувати зміни марсіанських порід і зрозуміти, яким чином змінювався клімат на Червоній планеті протягом його існування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що детальне фото центру Чумацького шляху показало аерокосмічне агентство NASA. Фото центру нашої Галактики було зібрано на основі 370 спостережень, зроблених за останні 20 років обсерваторією «Чандра» й радіотелескопом MeerKAT в Південній Африці.