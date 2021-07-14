Зміїне кубло під ліжком налякало жінку. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157435-zmiyine-kublo-pid-lijkom-nalyakalo-jinku.html

Ракурс

Зміїне кубло зі змією і 17 дитинчатами виявила в себе під ліжком жінка в США.

Спочатку вона прийняла змію за грудку пуху на підлозі, проте пізніше помітила, що він дивно ворушиться. Про це повідомляє видання Newsweek.

Інцидент трапився в американському місті Огаста, штат Джорджія. Після того, як жінка помітила живу змію, вона пішла до чоловіка й повідомила йому про нових сусідів, які оселилися під ліжком.

Під ліжком у сім’ї виявилося ціле гніздо, у якому сидів садовий вуж із 17 змієнятами. Такі змії не становлять небезпеки для людини, а їхній укус може викликати лише незначне роздратування.

Оскільки законодавство штату Джорджія забороняє вбивати неотруйних змій, чоловік помістив їх у сумку за допомогою рогача, виніс на вулицю і випустив біля струмка. Щоби зловити всіх рептилій, сім’я викликала змієловів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пітон вкусив чоловіка в «область геніталій» в Австрії, поки той сидів на унітазі — інцидент стався у квартирі будинку в місті Грац, коли 65-річний чоловік пішов у 6.00 понеділка в туалет і не помітив там півтораметрового «гостя». Сітчастий пітон-альбінос потрапив у туалет жертви по каналізації та сидів в унітазі.

Джерело: Newsweek