Захисниці. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n157434-den-zahysnykiv-pereymenuvaly-zgadaly-pro-zahysnyc.html

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День захисників, який святкують 14 жовтня, перетворився на «День захисників та захисниць».

Нардепи підтримали проект закону № 2325 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю, яким перейменовується свято День захисника України. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Рішення підтримали 317 нардепів, проти голосів не було.

Після підписання закону президентом свято називатиметься Днем захисників та захисниць. Згідно з пояснювальною запискою, метою проекту є належне вшанування мужності та героїзму жінок та чоловіків — захисників незалежності та територіальної цілісності України.

На наше глибоке переконання, нинішня назва свята «День захисника України» не повністю передає його суть та зміст. Адже поруч із чоловіками-захисниками Україну боронили також і жінки-захисниці. Крім того, жінки-захисниці століттями поруч зі своїми побратимами-чоловіками боролися за незалежність України, — заявили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове свято з’явилося в Україні — Кабінет міністрів під час засідання 26 травня погодив проект указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг.