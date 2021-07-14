Защитницы. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n157434-den-zaschitnikov-pereimenovali-vspomnili-o-zaschitnicah.html

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День защитников, который отмечается 14 октября, превратился в «День защитников и защитниц».

Нардепы поддержали проект закона № 2325 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде, которым переименовывается праздник День защитника Украины. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Решение поддержали 317 нардепов, против голосов не было.

После подписания закона президентом праздник будет называться Днем защитников и защитниц. Согласно с пояснительной запиской, целью проекта является надлежащее чествование чести, мужества и героизма женщин и мужчин — защитников независимости и территориальной целостности Украины.

По нашему глубокому убеждению, нынешнее название праздника «День защитника Украины» не полностью передает его суть и содержание. Ведь рядом с мужчинами-защитниками Украины защищали также и женщины-защитницы. Кроме того, женщины-защитницы веками рядом со своими собратьями-мужчинами боролись за независимость Украины, — заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый праздник появился в Украине — кабинет министров на заседании 26 мая согласовал проект указа президента Владимира Зеленского о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг.