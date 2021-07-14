Змеиное гнездо под кроватью напугало женщину. Фото: istock

https://racurs.ua/n157435-zmeinoe-gnezdo-pod-krovatu-napugalo-jenschinu.html

Ракурс

Змеиное гнездо со змеей и 17 детенышами обнаружила у себя под кроватью женщина в США.

Сначала она приняла змею за комок пуха на полу, однако позже заметила, что он странно шевелится. Об этом сообщает издание Newsweek.

Инцидент произошел в американском городе Огаста, штат Джорджия. После того как женщина заметила живую змею, она пошла к мужу и сообщила ему о внезапно появившихся соседях, которые поселились под кроватью.

Под кроватью у семьи оказалось целое гнездо, в котором сидел садовый уж с 17 змеенышами. Такие змеи не представляют опасности для человека, а их укус может вызвать лишь незначительное раздражение.

Поскольку законодательство штата Джорджия запрещает убивать неядовитых змей, мужчина поместил их в сумку при помощи ухвата, вынес на улицу и выпустил возле ручья. Чтобы изловить оставшихся рептилий, семья вызывала змеелова.

Напомним, ранее мы сообщали, что питон укусил мужчину в «область гениталий» в Австрии, пока тот сидел на унитазе — инцидент произошел в квартире дома в городе Грац, когда 65-летний мужчина пошел в 6.00 понедельника в туалет и не заметил там полутораметрового «гостя». Сетчатый питон-альбинос попал в туалет жертвы по канализации и сидел в унитазе.

Источник: Newsweek