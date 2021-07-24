Ілон Маск і NASA об’єднаються для пошуків позаземного життя. Фото: Курсор

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Ракурс

Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, співпрацюватиме з NASA в рамках важливої ​​дослідницької місії на Юпітер.

Ракета його компанії Falcon Heavy відправиться в космічну місію замість Space Launch System, яку розробляв Boeing. Про це пише ArsTechnica.

Повідомляється, що вартість пускових послуг оцінюється в 178 млн дол. Старт місії Europa Clipper запланований на жовтень 2024 року. Рішення про зміну ракети ухвалили для економії — так, ракета SpaceX дозволить NASA заощадити майже 2 млрд дол., у які оцінювалася вартість старту місії за допомогою надважкої ракети Space Launch System.

Бюджет місії складає 4,25 млрд дол., а основним завданням є дослідження юпітеріанского супутника Європа, у підлідному океані якого можливе життя. Для цього Europa Clipper мусить зробити 44 обльотів супутника. Зазначимо, що місія до Європи є однією з найголовніших для NASA в поточному десятилітті.

Європа є одним з основних кандидатів на джерело позаземного життя в Сонячній системі. Під крижаною поверхнею супутника може ховатися підлідний океан або шар в’язкого льоду. Солоної води під поверхнею може виявитися вдвічі більше, ніж у Світовому океані на Землі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вертоліт Ingenuity направив в NASA знімки, які він зробив під час рекордного дев’ятого польоту над поверхнею Марса.

Джерело: ArsTechnica