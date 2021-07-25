Вантажівка розчавила легковик на Полтавщині. Фото: поліція

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Дорожньо-транспортна пригода з смертельними наслідками сталася у Полтавській області.

Рятувальники отримали інформацію, що 25 липня близько 5.00 біля села Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р60 «Кролевець — Пирятин» зіштовхнулися легковий та вантажний автомобілі. Внаслідок аварії загинули четверо осіб. Для вивільнення тіл загиблих, на місці працювали восьмеро рятувальників та дві одиниці техніки. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У поліції на момент публікації новини не коментували смертельну аварію. Наразі невідомо, чому сталося зіткнення автомобілів та хто винен у ДТП.

Нагадаємо, 24 липня в Польщі на трасі біля міста Радомсько сталася аварія — зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai з автобусом Volkswagen, у якому перебували українці. Десятеро людей отримали поранення, серед них сім українців. Згодом у лікарні помер один із постраждалих.