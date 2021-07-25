Перше в історії Олімпіади змагання зі скейтбордингу виграв японець. Фото: YouTube

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Першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу став громадянин Японії Юто Хорігоме.

За підсумками змагань Хорігоме за підсумками змагань набрав 37,18 бали. Спортсменові 22 роки, він є переможцем чотирьох етапів Світової ліги в «стріт». Своєю нагородою скейтбордист приніс збірній Японії третю золоту медаль на Олімпіаді. Наразі японська збірна вийшла на перше місце в медальному заліку, маючи в активі ще одну срібну нагороду. Про це повідомляється на сайті Олімпіади-2020.

Срібну медаль здобув бразилець Кельвін Гефлер з 36,15 балами, а «бронзу» — Джаггер Ітон зі США (35,35 балів). Українські скейтбордисти на цьогорічній Олімпіаді не були представлені.

Як відомо, скейтбординг дебютував у програмі Олімпійських ігор у Токіо. Міжнародний олімпійський комітет ще в 2016 році вирішив включити цей вид спорту в олімпійську програму. На Іграх 2020 року розіграють чотири 4 комплекти нагород серед скейтбордистів у двох дисциплінах у чоловіків і жінок — «стріт» та «парк».

Нагадаємо, першу медаль України на Олімпіаді-2020 виборола Дар’я Білодід, яка стала бронзовою призеркою літніх Олімпійських ігор у Токіо. Українка не змогла пройти в фінал, але призове місце отримала.