Первое в истории Олимпиады соревнование по скейтбордингу выиграл японец. Фото: YouTube

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Ракурс

Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал гражданин Японии Юто Хоригоме.

По итогам соревнований Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Спортсмену 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в «стрит». Своей наградой скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде. Сейчас японская сборная вышла на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду. Об этом сообщается на сайте Олимпиады-2020.

Серебряную медаль получил бразилец Кельвин Гефлер с 36,15 баллами, а «бронзу» — Джаггер Итон из США (35,35 баллов). Украинские скейтбордисты на нынешней Олимпиаде не были представлены.

Как известно, скейтбординг дебютировал в программе Олимпийских игр в Токио. Международный олимпийский комитет еще в 2016 году решил включить этот вид спорта в олимпийскую программу. На Играх 2020 года разыграют четыре 4 комплекта наград среди скейтбордистов в двух дисциплинах у мужчин и женщин — «стрит» и «парк».

Напомним, первую медаль Украины на Олимпиаде-2020 завоевала Дарья Билодид, которая стала бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио. Украинка не смогла пройти в финал, но призовое место получила.