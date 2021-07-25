Робота без микросхем научили играть на пианино. Фото: europe-today.ru

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Работа без привычных микросхем американцы научили играть на пианино.

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде основали механизм работы на микрожидкостных клапанах, управляемых потоками воздуха. Новая технология использует принцип воздушной памяти, в то время как переключение между двоичными переменными осуществляется с помощью атмосферного давления. В качестве демонстрации возможностей устройства показали, как робот играет на пианино. Об этом сообщается на YouTube-канале Univ. of California, Riverside.

Разработчики рассказывают, что набор клапанов настолько сложен, что позволяет системе выступать в качестве 8-битного чипа. Сам чип не обладает высокой мощностью, но способен управлять мягкими пальцами, что играют на пианино мелодию Mary Had a Little Lamb. Композиция играет медленно, но с установившимся темпом.

Научить робота играть на пианино удалось благодаря пневматической компьютерной памяти, которая полностью исключает жесткие микросхемы и платы. При этом новая технология далека от выхода на коммерческий рынок.

Напомним, специалисты из университетов в США и Китае создали робота-таракана, который весит менее десятой части грамма, однако он может выдержать, если на него наступит человек весом в примерно 60 кг. Робот больше похож на прямоугольный кусок металла, однако его передвижение базируется на принципах передвижения животных.