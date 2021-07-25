Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирус в Украине снова пошел на спад, но штамм «Дельта» обнаружили во Львовской области.

За минувшие сутки, 24 июля, зафиксировали 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели от болезни 159 зараженных, а 12 человек умерли. За сутки госпитализировали 422 человека и провели почти 40 тыс. тестов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве — 85 инфицированных. В Одесской заразились 23 человека, Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 млн 248 тыс. 450 случаев коронавируса, умерли от болезни 52 тыс. 847 человек. Преодолеть вирус сумели 2 млн 184 тыс. 195 пациентов.

Кроме того, стало известно, что штамм «Дельта» уже и во Львовской области. Как сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, в регионе подтвердились три заражения. Оказалось, что два инфицированных находились в Великобритании, а один — в Российской Федерации. Больных госпитализировали.

Напомним, ученые установили, что вариант коронавируса «Дельта» способен размножаться в крови пациента в 1 тыс. 260 раз быстрее в сравнении с первым штаммом вируса, который зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань.