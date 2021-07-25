Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірус в Україні знову пішов на спад, але штам «Дельта» виявили у Львівській області.

За минулу добу, 24 липня, зафіксували 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали від хвороби 159 заражених, а 12 осіб померли. За добу госпіталізували 422 особи й провели майже 40 тис. тестів. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 85 інфікованих. В Одеській заразилися 23 осіб, Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 млн 248 тис. 450 випадків коронавірусу, померли від хвороби 52 тис. 847 осіб. Подолати вірус зуміли 2 млн 184 тис. 195 пацієнтів.

Крім того, стало відомо, що штам «Дельта» дістався Львівської області. Як повідомили в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, в регіоні підтвердилося три зараження. Виявилося, що двоє інфікованих перебували у Великій Британії, а один — у Російській Федерації. Хворих госпіталізували.

Нагадаємо, вчені встановили, що варіант коронавірусу «Дельта» здатен розмножуватися в крові пацієнта у 1 тис. 260 разів швидше в порівнянні з першим штамом вірусу, який зафіксували наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань.