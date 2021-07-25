Зникнення трьох видів раку передбачили у ВООЗ. Фото: Главком

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Три види раку можуть зникнути вже у найближчому майбутньому, вважають експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Науковці вважають, що вдасться перемогти рак легенів, якщо відмовитися від сигарет. Дослідження показують, що саме тютюновий дим призводить до розвитку онкозахворювань. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу організації.

За інформацією експертів, відмовившись від алкоголю можна побороти рак печінки та рак товстої кишки стравоходу. За допомогою вакцин можна нейтралізувати гепатит В — ще одного збудника раку печінки.

У ВООЗ наголошують, що рак шийки-матки можна перемогти, якщо впоратися з його збудником — вірусом папіломи людини. Позбутися збудника можна за допомогою щеплення.

Дослідження показують, що щеплені дівчатка-підлітки у віці 13−14 років через 10 років рідше проявляють схильність до передпухлинної і пухлинної патології шийки-матки, ніж їх невакциновані ровесниці.

Нагадаємо, вчені запевняють, що 50 видів раку можна буде діагностувати за допомогою простого аналізу крові вже у 2025 році. Каліфорнійська компанія Grail створила тест, який досить точно виявляє рак, зокрема в людей без симптомів і при підозрі на онкологічне захворювання.

Джерело: РІА «Новости»