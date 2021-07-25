Український боксер Берінчик нокаутував росіянина у кулачному бою. Скріншот з відео

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Ракурс

Денис Берінчик, український боксер, успішно дебютував у кулачних боях.

У київському «Палаці спорту» спортсмен вийшов у ринг проти росіянина з ірландським паспортом, екс-бійця UFC Артема Лобова на прізвисько Російський молот. Бій на кулаках тривав чотири раунди та завершився достроковою перемогою українця. Поєдинок транслювався на Megogo.

З перших секунд бою суперники проявляли активність, Берінчик спробував взяти ініціативу, але суперник вдало захищався. Вже з третього раунду українець нав’язав свою ініціативу супернику й відправив Російського молота в нокдаун. У четвертому раунді точним ударом він розбив ніс росіянину. Той впав і продовжити бій вже не зміг. Таким чином була зафіксована перемога технічним нокаутом.

У послужному списку Берінчика вже 15 боїв й15 перемог на професійному рингу.

Нагадаємо, 27 червня український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом у дев’ятому раунді переміг японця Масайоші Накатані. Це стало 15-ю перемогою українця на професійному рингу.