Український боксер Берінчик нокаутував росіянина у кулачному бою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n157880-ukrayinskyy-bokser-berinchyk-nokautuvav-rosiyanyna-u-kulachnomu-bou-video.htmlРакурс
Денис Берінчик, український боксер, успішно дебютував у кулачних боях.
У київському «Палаці спорту» спортсмен вийшов у ринг проти росіянина з ірландським паспортом, екс-бійця UFC Артема Лобова на прізвисько Російський молот. Бій на кулаках тривав чотири раунди та завершився достроковою перемогою українця. Поєдинок транслювався на Megogo.
З перших секунд бою суперники проявляли активність, Берінчик спробував взяти ініціативу, але суперник вдало захищався. Вже з третього раунду українець нав’язав свою ініціативу супернику й відправив Російського молота в нокдаун. У четвертому раунді точним ударом він розбив ніс росіянину. Той впав і продовжити бій вже не зміг. Таким чином була зафіксована перемога технічним нокаутом.
У послужному списку Берінчика вже 15 боїв й15 перемог на професійному рингу.
Нагадаємо, 27 червня український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом у дев’ятому раунді переміг японця Масайоші Накатані. Це стало 15-ю перемогою українця на професійному рингу.