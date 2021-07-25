Бійка зі стріляниною сталася в центрі Києва. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n157879-biyka-zi-strilyanynou-stalasya-v-centri-kyieva-ie-postrajdalyy-video.html

Ракурс

Бійка зі стріляниною сталася у Києві біля станції метро «Палац спорту».

Біля станції метрополітену сталася бійка, потім очевидці почули шість пострілів. Внаслідок конфлікту постраждала одна особа. Про це повідомляє спільнота «Київ Оперативний» у Facebook.

Поліція поки не коментувала цю подію. Тим часом у мережі вже опубліковаливідео з місця бійки біля «Палацу спорту». На кадрах видно, як поранений чоловік нерухомо лежав на землі. Згодом його госпіталізували.

Нагадаємо, 21 липня на станції метро «Хрещатик» між двома групами пасажирів виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

