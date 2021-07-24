Іларій і Прокл. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n157878-25-lypnya-yake-svyato-vidznachaut-ta-u-kogo-den-angela.html

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Свято завтра, 25 липня, відзначають православні віряни. У цей день вшановується святих мучеників Іларія та Прокл, постраждалих за свою віру в II столітті.

Ці святі віддали своє життя за служіння Господу.

Спочатку був заарештований Прокл, і його змушували зректися Ісуса Христа. Однак він залишився вірний Спасителю і передбачив імператору, що той незабаром сам повірить в Бога. Після цього, за наказом імператора, Прокла прив’язали до колісниці, а потім змусили бігти за нею. Мученик молився про те, щоб Господь зупинив підводу, і Бог виконав його прохання — ніякі зусилля не допомагали зрушити її з місця, і тривало це рівно до тих пір, поки імператор не підписав хартію, яка засвідчує, що проповідування християнства не є порушенням закону.

Однак правитель помстився Проклу — він наказав прив’язати його до стовпа і розстріляти. Воїни вмовляли Прокла прийняти язичницьку віру, але він відмовився. По дорозі на страту Прокл зустрів Іларія — свого дядька, який також проповідував християнську віру. Він теж був заарештований і страчений разом з Проклом. Після страти учні поховали Прокла та Іларія в одній могилі.

У народі день 25 липня називали плакальщиком, оскільки це був період активного випадання роси. Раніше у цей день намагалися вставати до світанку. Дівчата вірили, що ранкова роса здатна подарувати красу і молодість.

Народні примети:

Немає роси і туману — до майбутньої негоди і поганого врожаю;

Багато грибів в лісі — до похолодання;

Яка погода в цей день — цю ж слід чекати восени;

Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима;

Пожовкле листя вершин дерев — до ранньої осені;

Гучне дзижчання бджіл — до спеки.

25 липня День ангела відзначають: