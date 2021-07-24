«Газпром» не пропонував купувати свій газ Україні

"Газпром". Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n157877-gazprom-ne-proponuvav-kupuvaty-sviy-gaz-ukrayini.html

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«Газпром» заявив, що не пропонував Україні закуповувати газ. Коментарі голови правління російського газового монополіста стосувалися закупівель для Євросоюзу за новими контрактами.

Компанія виступила із заявою після слів голови «Нафтогазу України» Юрія Вітренка. Про це повідомляє ТАСС.

Звертаємо увагу, що ніхто не пропонував Україні купувати російський газ. Коментар голови правління «Газпрому» Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, в першу чергу — німецьким, — йдеться в повідомленні.

У «Газпромі» зауважили, що Міллер мав на увазі обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до нових обсягів закупівель російського газу компаніями країн ЄС за новими контрактами.

До цього глава українського «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що Україна не доплачуватиме Росії за транзит газу до Європи, а пропозиції щодо збереження транзиту газу в обмін на невигідні закупівлі неприйнятні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що збільшення обсягу транзиту російського газу через газотранспортну систему України можливо навіть після закінчення терміну контракту на прокачування газу у 2024 році. Це питання повинне вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами.

Джерело: ТАСС