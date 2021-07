Таємницю вродженого імунітету розгадали вчені

імунітет. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157876-taiemnycu-vrodjenogo-imunitetu-rozgadaly-vcheni.html

Ракурс

Природжений імунітет змогли пояснити вчені з Техаського університету спільно з колегами з Німеччини та Ізраїлю.

Їм вдалося з’ясувати, які з'єднання активують білковий комплекс, який відповідає за вроджений імунітет. Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Це відкриття допоможе розробити нові методи лікування аутоімунних захворювань. Виявилося, що секрет вродженого імунітету міститься у двох ендогенних молекулах — мембранному білку TLR4 і білку MD-2.

Вчені довели, що в ссавців наявність вродженого імунітету залежить від того, якою виявилася перша реакція організму на потрапляння в нього інфекції. Тобто, наскільки ефективно спрацювали мембранний білок TLR4 і білок MD-2.

Крім того, були виявлені сполуки, які активують білковий комплекс, — це сульфатиди. Вони зв’язуються з білковим комплексом TLR4 / MD-2 як ліганди, що дозволяє запустити відповідну запальну реакцію організму на інфекцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Мальта першої в Європейському Союзі домоглася так званого колективного імунітету від COVID-19.