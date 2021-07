Секрет врожденного иммунитета разгадали ученые

Иммунитет. Фото: istock

Врожденный иммунитет смогли объяснить ученые из Техасского университета совместно с коллегами из Германии и Израиля.

Им удалось выяснить, какие соединения активируют белковый комплекс, отвечающий за врожденный иммунитет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Это открытие поможет разработать новые методы лечения аутоиммунных заболеваний. Оказалось, что секрет врожденного иммунитета содержится в двух эндогенных молекулах — мембранном белке TLR4 и белке MD-2.

Ученые доказали, что у млекопитающих наличие врожденного иммунитета зависит от того, какой оказалась первая реакция организма на попадание в него инфекции. То есть, насколько эффективно сработали мембранный белок TLR4 и белок MD-2.

Кроме того, были обнаружены соединения, которые активируют белковый комплекс, — это сульфатиды. Они связываются с белковым комплексом TLR4/MD-2 как лиганды, что позволяет запустить ответную воспалительную реакцию организма на инфекцию.

