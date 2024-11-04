В Тернопольской области будут судить офтальмологов, из-за действий которых ослепли 18 пациентов

https://racurs.ua/n200885-v-ternopolskoy-oblasti-budut-sudit-oftalmologov-iz-za-deystviy-kotoryh-oslepli-18-pacientov.html

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На Тернопільщині судитимуть чотирьох офтальмологів, через дії яких частково чи повністю осліпли 18 пацієнтів.

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Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях стосовно трьох лікарів та завідувача офтальмологічного відділення районної лікарні, повідомили 4 листопада в Офісі генпрокурора.

В залежності від вчинених дій їм інкриміновано неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих, одержання неправомірної вигоди та службову недбалість (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368−4, ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень збув пацієнтам заборонений для використання в Україні препарат, який не призначений для лікування в офтальмологічній практиці.

Троє лікарів цього медзакладу з березня 2022 року по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення вводили заборонений препарат пацієнтам. Кожен з них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис грн, вимагаючи ці гроші за введення препарату.

Внаслідок такого «лікування» постраждало 18 пацієнтів, 15 з них втратили зір на одне око, 3 — на обидва ока. Через ускладнення хвороби після введення препарату сімом пацієнтам проведено операцію з видалення ока.