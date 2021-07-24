«Газпром» не предлагал покупать свой газ Украине

Газпром. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n157877-gazprom-ne-predlagal-pokupat-svoy-gaz-ukraine.html

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«Газпром» заявил, что не предлагал Украине закупать газ. Комментарии главы правления российского газового монополиста касались закупок для Евросоюза по новым контрактам.

Компания выступила с заявлением после слов главы «Нафтогаза» Юрия Витренко. Об этом сообщает ТАСС.

Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий главы правления «Газпрома» Алексея Миллера направлено нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким, — говорится в сообщении.

В «Газпроме» отметили, что Миллер имел в виду объемы транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

До этого глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина не будет доплачивать России за транзит газа в Европу, а предложения по сохранению транзита газа в обмен на невыгодные закупки неприемлемы.

Напомним, ранее мы сообщали, что увеличение объема транзита российского газа через газотранспортную систему Украины возможно даже по истечении срока контракта на прокачку газа в 2024 году. Этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Источник: ТАСС