Прокл и Иларион. Фото: istock

https://racurs.ua/n157878-25-iulya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-den-angela.html

Ракурс

Праздник завтра, 25 июля, отмечают православные верующие. В этот день чествуют святых мучеников Илария и Прокла, умерших за свою веру во II веке.

Эти святые отдали свою жизнь за служение Господу.

Сначала был арестован Прокл, и его заставляли отречься Иисуса Христа. Однако он остался верен Спасителю и предсказал императору, что тот вскоре сам поверит в Бога. После этого, по приказу императора, Прокла привязали к колеснице, а затем заставили бежать за ней. Мученик молился о том, чтобы Господь остановил повозку, и Бог исполнил его просьбу — никакие усилия не помогали сдвинуть ее с места, и продолжалось это ровно до тех пор, пока император не подписал хартию, которая утверждает, что проповеди христианства не являются нарушением закона.

Однако правитель все же отомстил Проклу — он приказал привязать его к столбу и расстрелять. Воины уговаривали Прокла принять языческую веру, но он отказался. По дороге на казнь Прокл встретил Илария — своего дядю, который также проповедовал христианскую веру. Он тоже был арестован и казнен вместе с Проклом. После казни ученики похоронили Прокла и Илария в одной могиле.

В народе день 25 июля называли плакальщиком, поскольку это был период активного выпадения росы. Ранее в этот день пытались вставать до рассвета. Девушки верили, что утренняя роса способна подарить красоту и молодость.

Народные приметы:

Нет росы и тумана — к будущей непогоде и плохому урожаю;

Много грибов в лесу — к похолоданию;

Какая погода в этот день — этого же следует ожидать осенью;

Если день выдавался не по-летнему холодный, то будет суровая зима;

Пожелтевшие листья вершин деревьев — к ранней осени;

Громкое жужжание пчел — к жаре.

25 июля День ангела отмечают: