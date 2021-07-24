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Прокл и Иларион. Фото: istock
25 июля — какой праздник отмечают и у кого день ангелаhttps://racurs.ua/n157878-25-iulya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-den-angela.htmlРакурс
Праздник завтра, 25 июля, отмечают православные верующие. В этот день чествуют святых мучеников Илария и Прокла, умерших за свою веру во II веке.
Эти святые отдали свою жизнь за служение Господу.
Сначала был арестован Прокл, и его заставляли отречься Иисуса Христа. Однако он остался верен Спасителю и предсказал императору, что тот вскоре сам поверит в Бога. После этого, по приказу императора, Прокла привязали к колеснице, а затем заставили бежать за ней. Мученик молился о том, чтобы Господь остановил повозку, и Бог исполнил его просьбу — никакие усилия не помогали сдвинуть ее с места, и продолжалось это ровно до тех пор, пока император не подписал хартию, которая утверждает, что проповеди христианства не являются нарушением закона.
Однако правитель все же отомстил Проклу — он приказал привязать его к столбу и расстрелять. Воины уговаривали Прокла принять языческую веру, но он отказался. По дороге на казнь Прокл встретил Илария — своего дядю, который также проповедовал христианскую веру. Он тоже был арестован и казнен вместе с Проклом. После казни ученики похоронили Прокла и Илария в одной могиле.
В народе день 25 июля называли плакальщиком, поскольку это был период активного выпадения росы. Ранее в этот день пытались вставать до рассвета. Девушки верили, что утренняя роса способна подарить красоту и молодость.
Народные приметы:
- Нет росы и тумана — к будущей непогоде и плохому урожаю;
- Много грибов в лесу — к похолоданию;
- Какая погода в этот день — этого же следует ожидать осенью;
- Если день выдавался не по-летнему холодный, то будет суровая зима;
- Пожелтевшие листья вершин деревьев — к ранней осени;
- Громкое жужжание пчел — к жаре.
25 июля День ангела отмечают:
- Иваны;
- Андреи;
- Михаилы;
- Марии;
- Антоны;
- Вероники.
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