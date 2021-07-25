Драка со стрельбой произошла в центре Киева. Фото: УНН

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Ракурс

Драка со стрельбой произошла в Киеве возле станции метро «Дворец спорта».

Возле станции метрополитена произошла драка, затем очевидцы услышали шесть выстрелов. В результате конфликта пострадал один человек. Об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

Полиция еще не комментировала это событие. Тем временем в сети уже опубликовали видео с места драки возле «Дворца спорта». На кадрах видно, как раненый мужчина неподвижно лежал на земле. Впоследствии его госпитализировали.

Напомним, 21 июля на станции метро «Крещатик» между двумя группами пассажиров возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа. Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.