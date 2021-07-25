Украинский боксер Беринчик нокаутировал россиянина в кулачном бою. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n157880-ukrainskiy-bokser-berinchik-nokautiroval-rossiyanina-v-kulachnom-bou-video.html

Ракурс

Денис Беринчик, украинский боксер, успешно дебютировал в кулачных боях.

В киевском «Дворце спорта» спортсмен вышел в ринг против россиянина с ирландским паспортом, экс-бойца UFC Артема Лобова на прозвище Российский молот. Бой на кулаках длился четыре раунда и завершился досрочной победой украинца. Поединок транслировался на Megogo.

С первых секунд боя соперники проявляли активность, Беринчик попытался взять инициативу, но соперник удачно защищался. Уже с третьего раунда украинец навязал свою инициативу сопернику и отправил Российского молота в нокдаун. В четвертом раунде точным ударом он разбил нос россиянину. Тот упал и продолжить бой уже не смог. Таким образом была зафиксирована победа техническим нокаутом.

В послужном списке Беринчика уже 15 боев и 15 побед на профессиональном ринге.

Напомним, 27 июня украинский боксер Василий Ломаченко техническим нокаутом в девятом раунде победил японца Масайоши Накатани. Это стало 15-й победой украинца на профессиональном ринге.