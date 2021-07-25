Исчезновение трех видов рака предсказали в ВОЗ. Фото: Главком

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Три вида рака могут исчезнуть уже в ближайшем будущем, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ученые считают, что удастся победить рак легких, если отказаться от сигарет. Исследования показывают, что именно табачный дым приводит к развитию онкозаболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

По информации экспертов, отказавшись от алкоголя можно побороть рак печени и рак толстой кишки пищевода. С помощью вакцин можно нейтрализовать гепатит В — еще одного возбудителя рака печени.

В ВОЗ отмечают, что рак шейки-матки можно победить, если справиться с его возбудителем — вирусом папилломы человека. Избавиться от возбудителя можно с помощью прививки.

Исследования показывают, что привитые девочки-подростки в возрасте 13−14 лет через 10 лет реже проявляют склонность к предопухолевой и опухолевой патологии шейки-матки, чем их не вакцинированные ровесницы.

Напомним, ученые уверяют, что 50 видов рака можно будет диагностировать с помощью простого анализа крови уже в 2025 году. Калифорнийская компания Grail создала тест, который довольно точно выявляет рак, в частности у людей без симптомов и при подозрении на онкологическое заболевание.

Источник: РИА «Новости»