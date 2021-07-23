Штам «Дельта» розмножується у тисячу разів швидше — вчені

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Ракурс

Штам «Дельта» розмножується у тисячу разів швидше. Такий висновок зробили фахівці з університету Гонконгу. За їхніми даними, варіант коронавірусу «Дельта» здатен розмножуватися в крові пацієнта у 1260 разів швидше в порівнянні з першим штамом вірусу, який зафіксували наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань.

Про це йдеться у статті «Як штам „Дельта“ досягає свого швидкого розповсюдження», оприлюдненій журналом Nature.

Маємо нові докази того, що суперваріант штаму «Дельта» не лише більш заразний, але й розмножується у тисячу разів швидше. Це скорочує інкубаційний період вірусу в середньому до чотирьох днів та збільшує кількість ускладнень, — цитує експерта Вищої медичної ради з питань COVID-19 Польщі, доктора Павла Гжесьовського «Польське радіо».

Професор Бенджамін Кроулінг з університету Гонконгу стверджує, що штам «Дельта» через високе вірусне навантаження та коротший інкубаційний період здатен значно інтенсивніше передаватися. Отже, цей варіант може заразити більше людей, аніж перший варіант коронавірусу SARS-CoV-2.

За словами Гжесьовського, навіть у разі інфікування штамом «Дельта» вакцина може захистити від ускладнень коронавірусної хвороби.

Щеплення на 90% зменшує ризик ускладнень, — наголосив експерт Вищої медичної ради Польщі.



Нагадаємо, на червень 2021 року «Дельта» класифікований як варіант, який «представляє інтерес», тобто має генетичні маркери, пов’язані зі зниженням нейтралізації антитілами, створеними внаслідок перенесеного захворювання, вакцинації. Також він менш ефективно піддається лікуванню і потребує специфічної діагностики. Штам «Дельта» виник наприкінці 2020 року в Індії, загалом зареєстрований вже у 60 країнах. Цей штам є значно заразнішим за інші штами коронавірусу, а також має вищий показник смертності. В середньому фіксується у 2,6 рази більше важких варіантів перебігу хвороби, при цьому він більше вражає дітей.

Джерело: «Польське радіо».