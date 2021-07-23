Штамм «Дельта» размножается в тысячу раз быстрее - ученые

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Штамм «Дельта» размножается в тысячу раз быстрее. Такой вывод сделали специалисты из университета Гонконга. По их данным, вариант коронавируса «Дельта» способен размножаться в крови пациента в 1260 раз быстрее по сравнению с первым штаммом вируса, который обнаружили в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

Об этом говорится в статье «Как штамм „Дельта“ достигает своего быстрого распространения», обнародованной в журнале Nature.

Есть новые доказательства того, что супервариант штамма «Дельта» не только более заразен, но и размножается в тысячу раз быстрее. Это сокращает инкубационный период вируса в среднем до четырех дней и увеличивает количество осложнений, — цитирует эксперта Высшего медицинского совета по вопросам COVID-19 Польши, доктора Павла Гжесовского «Польское радио».

Профессор Бенджамин Кроулинг из университета Гонконга утверждает, что штамм «Дельта» в силу высокой вирусной нагрузки и короткого инкубационного периода способен значительно интенсивнее передаваться. Следовательно, этот вариант может заразить больше людей, чем первый вариант коронавируса SARS-CoV-2.

По словам Гжесовского, даже в случае инфицирования штаммом «Дельта» вакцина может защитить от осложнений коронавирусной болезни.

Прививки на 90% уменьшают риск осложнений, — отметил эксперт Высшего медицинского совета Польши.



Напомним, в июне 2021 года «Дельта» был классифицирован как вариант, «представляющий интерес», то есть имеющий генетические маркеры, связанные со снижением нейтрализации антителами, созданными в результате перенесенного заболевания или вакцинации. Также он менее эффективно поддается лечению и требует специфической диагностики. Штамм «Дельта» возник в конце 2020 года в Индии, в общем зарегистрирован уже в 60 странах. Этот штамм значительно заразнее других штаммов коронавируса, а также у него высокий показатель смертности. В среднем фиксируется в 2,6 раза больше тяжелых вариантов течения болезни, при этом он больше поражает детей.

Источник: «Польское радио».