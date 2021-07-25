Робота без мікросхем навчили грати на піаніно. Фото: europe-today.ru

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Робота без звичних мікросхем американці навчили грати на піаніно.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Ріверсайді засновали механізм роботи на мікрожідкостних клапанах, керованих потоками повітря. Нова технологія використовує принцип повітряної пам’яті, в той час як перемикання між двійковими змінними здійснюється за допомогою атмосферного тиску. У якості демонстрації можливостей пристрою показали, як робот грає на піаніно. Про це повідомляється на YouTube-каналі Univ. ofCalifornia, Riverside.

Розробники розповідають, що набір клапанів настільки складний, що дозволяє системі виступати в якості 8-бітного чіпа. Сам чіп не володіє високою потужністю, але здатний управляти м’якими пальцями, що грають на піаніно мелодію Mary Had a Little Lamb. Композиція лунає повільно, але зі сталим темпом.

Навчити робота грати на піаніно вдалося завдяки пневматичної комп’ютерної пам’яті, яка повністю виключає жорсткі мікросхеми і плати. При цьому нова технологія далека від виходу на комерційний ринок.

Нагадаємо, фахівці з університетів у США та Китаї створили робота-таргана, який важить менше десятої частини грама, проте він може витримати, якщо на нього наступить людина вагою у приблизно 60 кг. Робот більше схожий на прямокутний шмат металу, проте його пересування базується на принципах пересування тварин.