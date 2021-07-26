«Дельта-штамм» подозревают в Ужгороде — в фокусе внимания прибывшие из РФ

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Ракурс

На Закарпатье у шести человек подозревают «Дельта-штамм» коронавируса. Об этом «Суспільному» сообщила епидемиолог Любовь Данич 26 июля. По ее словам, анализы больных COVID-19 отправили на исследование.

Медик рассказала, что среди подозреваемых есть люди 18−35 лет и старше 60 лет.

Мы имеем два подтвержденных мутировавших случая «Дельта» по результатам секвенирования, которое проведели в европейской лаборатории. Сейчас есть пять образцов результатов с мутированным штаммом «Дельта», которые исследуют, и один образец, в котором мутировавший штамм не нашли, но он также требует дополнительных исследований, — рассказала Данич.

Эпидемиолог уточнила, что на исследования брали образцы людей, приехавших из Европы и России. Были также анализы людей, которые из Украины не выезжали.

Ранее в Ужгороде лабораторно подтвердили «Дельта-штамм» коронавируса у двух пациентов, которые лечились в инфекционной больнице. Кроме того, этот вид COVID-19 подозревали и в столице.

«Ракурс» рассказывал, что возбудитель COVID-штамма «Дельта» может преодолевать иммунную систему человеческого организма, избегая антител, даже у людей, которые частично вакцинировались или ранее перенесли заболевание. Штамм коронавируса «Дельта» более заразен, но менее смертельный, заявил врач Андрей Волянский.

Источник: «Суспільне»