Смешивать вакцины от коронавируса разрешат в Украине — что будет в «коктейле»

https://racurs.ua/n157893-smeshivat-vakciny-ot-koronavirusa-razreshat-v-ukraine-chto-budet-v-kokteyle.html

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Вакцину препарата Comirnaty от Pfizer-BioNTech после первой дозы в Украине разрешат совместить с м-РНК вакциной Moderna.

Главный совещательный орган украинского Министерства здравоохранения — Национальная техническая группа экспертов по иммунизации — рекомендовал разрешить по четкой инструкции смешивание доз вакцин от коронавируса.

Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty от Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он также сообщил, что совмещать вакцины разрешат, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca. Тогда позволят по решению врача ввести вторую дозу Comirnaty.

Сейчас в Минздраве разрабатывают соответствующий приказ и пошаговую инструкцию для таких случаев.

Известно о рекомендациях относительно вакцины AstraZeneca и ее возможного комбинирования с Pfizer&BioNTech и Moderna. В Чили и Таиланде намерены усиливать вакцинированных CoronaVac третьей прививкой — Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Кузин сообщил, что Минздрав при выработке таких рекомендаций ссылается на исследование других стран, поскольку такой анализ не инициируются государством, в том числе из-за возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств.

Он также заявил, что 12 июля к Украине обратилась корпорация из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19.

Источник: «Апостроф».