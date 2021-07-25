Змішувати вакцини від коронавірусу дозволять в Україні – що буде у «коктейлі»

https://racurs.ua/ua/n157893-zmishuvaty-vakcyny-vid-koronavirusu-dozvolyat-v-ukrayini-scho-bude-u-kokteyli.html

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Вакцину препарату Comirnaty від Pfizer-BioNTech після першої дози в Україні дозволять поєднати із м-РНК вакциною Moderna.

Головний дорадчий орган українського Міністерства охорони здоровʼя — Національна технічна група експертів з питань імунізації — рекомендував дозволити за чіткою інструкцією змішування доз вакцин від коронавірусу.

Йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty від Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом.

Про це в інтервʼю «Апострофу» розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він також повідомив, що поєднувати вакцини дозволять, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca. Тоді дозволять за рішенням лікаря ввести другу дозу Comirnaty.

Наразі в МОЗ розробляють відповідний наказ і покрокову інструкцію для таких випадків.

Відомо про рекомендації щодо вакцини AstraZeneca та її можливого комбінування з Pfizer&BioNTech і Moderna. У Чилі і Таїланді мають намір посилювати вакцинованих CoronaVac третім щепленням — Pfizer, Moderna або AstraZeneca.

Кузін повідомив, що МОЗ при виробленні таких рекомендацій посилається на дослідження інших країн, оскільки такий аналіз не ініціюються державою, в тому числі через можливий конфлікт інтересів з виробником в сфері закупівель лікарських засобів.

Він також заявив, що 12 липня в Україну звернулася корпорація з США з пропозицією провести у нас клінічні випробування препарату для профілактики і лікування COVID-19.

Джерело: «Апостроф».