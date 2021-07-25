COVID-19 погіршує інтелект, він не відновлюється після одужання, фото — НСН

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Коронавірус і COVID-19 викликає погіршення інтелекту. Він не відновлюється після одужання. Група вчених з Великої Британії опублікувала в медичному журналі The Lancet результати масштабного дослідження, які однозначно говорять про негативний вплив коронавірусу на рівень інтелекту.

За даними дослідників, він зберігається і після одужання від Covid-19.

Підозри про неврологічні ускладнення після Covid-19 висловлювалися давно — чимало з тих, хто перехворів, скаржаться на тривалий «туман в голові», проблеми з пам’яттю і увагою, головний біль і депресію, інші ознаки ураження центральної нервової системи.

Один з характерних симптомів Covid-19 — втрату нюху і смаку — також пов’язують з порушеннями роботи центральної нервової системи: коронавірус пошкоджує нюхові нейрони головного мозку.

Однак надійних підтверджень впливу SARS-CoV-2 на інтелект досі не було. Спеціалісти британських вузів провели анкетоване онлайн-дослідження розумових здібностей, яке відбулося з січня по грудень 2020 року і охопило 81 тис. 337 осіб — стільки людей надали всі необхідні дані.

Дослідження включало когнітивні тести, а також опитувальник на тему Covid-19 — щодо діагнозу, симптомів, форми лікування, перебігу хвороби, наявних психологічних проблем.

Вчені виявили ознаки погіршення інтелекту через Covid-19. Найсерйозніший збиток коронавірус завдав людям, які перехворіли на важку форму із залученням апарату ШВЛ — їх глобальний зведений бал інтелекту знизився.

У людей, яким потрібна була госпіталізація без використання апарату ШВЛ, рівень інтелекту також впав, навіть для тих, хто втратив 0,26 індексу SD і перехворів вдома у легкій формі. Для порівняння: інсульт призводить до середнього погіршення інтелекту на 0,24 SD.

Наймасштабнішої шкоди коронавірус завдає здібностям до абстрактних логічних міркувань, плануванню і концентрації уваги. Відчутно погіршується вміння працювати з плоскими і тривимірними об'єктами.

Автори дослідження наполягають на більш ретельному вивченню явища — зокрема, необхідно надійно перевірити за допомогою МРТ та інших методів дані про структурні зміни в головному мозку, енцефалопатію, дрібні мозкові крововиливи, серйозні психологічні і психіатричні симптоми після одужання від Covid-19.

Джерело: The Lancet