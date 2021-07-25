COVID-19 ухудшает интеллект, он не восстанавливается после выздоровления, фото — НСН

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Коронавирус и COVID-19 вызывает ухудшение интеллекта. Он не восстанавливается после выздоровления. Группа учёных из Великобритании опубликовала в медицинском журнале The Lancet результаты масштабного исследования, которые однозначно говорят о негативном влиянии коронавируса на уровень интеллекта.

По данным исследователей, оно сохраняется и после выздоровления от Covid-19.

Подозрения о неврологических осложнениях после Covid-19 высказывались давно — многие переболевшие жалуются на продолжительный «туман в голове», проблемы с памятью и вниманием, головную боль и депрессию, прочие признаки поражения центральной нервной системы.

Один из характерных симптомов Covid-19 — потерю обоняния и вкуса — также связывают с нарушениями работы центральной нервной системы: коронавирус повреждает обонятельные нейроны головного мозга.

Однако надёжных подтверждений влияния SARS-CoV-2 на интеллект до сих пор не было. Специалисты британских вузов провели анкетированное онлайн-исследование умственных способностей, которое проходило с января по декабрь 2020 года и охватило 81 тыс. 337 человек — столько людей предоставили все требуемые данные.

Исследование включало когнитивные тесты, а также опросник на тему Covid-19 — был ли официальный диагноз, какие симптомы проявлялись, проходило лечение на дому или в больнице, насколько тяжело протекала болезнь, беспокоят ли теперь психологические проблемы.

Ученые выявили признаки ухудшения интеллекта из-за перенесённого Covid-19. Самый серьёзный ущерб коронавирус нанёс людям, которые переболели тяжёлой формой с привлечением ИВЛ — их глобальный сводный балл интеллекта снизился.

У людей, которым потребовалась госпитализация без использования ИВЛ, уровень интеллекта также упал, потеряли 0,26 индекса SDи переболевшие на дому в лёгкой формой. Для сравнения: инсульт приводит к среднему ухудшению интеллекта на 0,24 SD.

Самый масштабный урон коронавирус наносит способностям к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания. Ощутимо ухудшается умение работать с плоскими и трёхмерными объектами.

Авторы исследования настаивают на более тщательном изучении явления — в частности, необходимо надёжно проверить с помощью МРТ и других методов данные о структурных изменениях в головном мозге, энцефалопатии, мелких мозговых кровоизлияниях, серьёзных психологических и психиатрических симптомах после выздоровления от Covid-19.

Источник: The Lancet