Миллион за взлом «Дії» обещают в Минцифры

В Минцифры обещают миллион гривен за взлом «Дії»

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В Минцифры объявили о проведении завтра, 27 июля, второго этапа баґбаунти (Bug Bounty) приложения «Дія».

Соответствующий мероприятие проходит при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Bug Bounty — это подход к тестированию и нахождению возможных ошибок и уязвимостей в программах, в ходе которого киберспециалистов вознаграждают за найденные и подтвержденные ошибки в соответствии с уровнем их опасности.

В декабре 2020 года Минцифры проводило первый этап баґбаунти «Дії». Тогда в нем участвовали полсотни так называемых «белых хакеров» со всего мира.

Призовой фонд завтрашнего баґбаунти составит 1 млн грн. В нем могут принять участие все желающие, независимо от опыта и квалификации. Детали сообщат во время брифинга по запуску баґбаунти на YouTube-канале КМУ и официальной странице Минцифры в Facebook, которая начнется в 10.00 27 июля.

Напомним, в мае в «Дії» появилась возможность создавать, просматривать и поддерживать электронные петиции, а также функция замены водительского удостоверения и изменения места регистрации.