Названы причины подорожания подсолнечного масла

Масло. Фото: istock

https://racurs.ua/n157937-nazvany-prichiny-podorojaniya-podsolnechnogo-masla.html

Ракурс

Подорожание масла в Украине объяснил эксперт. По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, торговые сети формируют свою прибыль с помощью торговой наценки, заставляя украинцев переплачивать.

Второй причиной подорожания являются пошлины. Об этом эксперт заявил на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что торговые сети предпочитают продавать меньше, но дороже, чем больше и дешевле — особенно это касается социальных товаров, к которым относится сахар и подсолнечное масло. Также эксперт считает, что из-за того, что Украина ввела пошлину в размере 23% на вывоз семян подсолнечника, это привело к появлению в стране десятков маслоэкстракционных заводов.

На экспорте подсолнечного масла мы зарабатываем миллиарды долларов, в то же время при продаже на внешних рынках «семечки» получали бы в 3−4 раза меньше. В дальнейшем под давлением ВТО и ЕС Украина существенно снизила свои экспортные пошлины, что привело к тому, что на фоне мирового дефицита сырья вывоз украинской «семечки» в 2021 году вырос почти в семь раз, — заявил экономист.



Он отметил, что таким образом срабатывает защитный пошлинный механизм, и экспортер отдает государству в виде пошлины 70% роста цены, что делает экспорт «семечки» невыгодным.

Напомним, ранее мы сообщали, что цена на подсолнечное масло может снизиться в начале осени, поэтому украинцам не стоит сейчас делать соответствующие запасы. Дело в том, что цены на масло зависят от объемов и качества урожая подсолнечника, сбор которого завершится осенью.