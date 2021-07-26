Песчаная буря накрыла древний китайский город. Фото: wmocms

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Ракурс

Песчаная буря налетела на китайскую провинцию Ганьсу на севере центральной части КНР.

Местные жители стали свидетелями природного явления в воскресенье, 25 июля. Пронесся шторм по древнему городу Дуньхуан на Шелковом пути. Высота пылевой бури достигала 100 м, это вызвало хаос среди жителей города. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что шторм заставил местную полицию приказывать водителям съезжать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания, чтобы переждать шторм.

Как известно, город Дуньхуан является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем расположены пещеры Могао. Город находится в пустыне Гоби и известен своим суровым климатом.

В сети уже появились устрашающие кадры природного явления. Кадры как будто из какого-то фильма об апокалипсисе.

Напомним, 17 июля пылевая буря из Африки вместе с ураганным ветром, песком и пылью внезапно накрыла Троещину. Пыльная буря тогда наделала бед на левом берегу Киева.

Источник: South China Morning Post