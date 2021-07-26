Рада збереться на канікулах через «Кримську платформу»

Рада. Фото: Рада

https://racurs.ua/ua/n157920-rada-zberetsya-na-kanikulah-cherez-krymsku-platformu.html

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Верховна Рада збереться на позачергове засідання під час канікул через «Кримську платформу».

Депутатам розіслали відповідний лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

На позачерговому засіданні планують розглянути проект постанови «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації».

Кримська платформа — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцева мета якого — деокупація Криму і його повернення під контроль України. Питання деокупації Криму та захисту прав жителів тимчасово окупованого півострова буде обговорюватися з міжнародними партнерами України, які особисто відвідають саміт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден та віце-президент Камала Гарріс не відвідуватимуть перший саміт «Кримської платформи». США на цій події представить член уряду, його ім’я поки не називають.