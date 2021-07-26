Рада соберется на каникулах из-за «Крымской платформы»

Рада. Фото: Рада

https://racurs.ua/n157920-rada-soberetsya-na-kanikulah-iz-za-krymskoy-platformy.html

Ракурс

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание во время каникул из-за «Крымской платформы».

Депутатам разослали соответствующее письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

На внеочередном заседании планируют рассмотреть проект постановления «Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации».

Крымская платформа — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечная цель которого — деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. Вопрос деоккупации Крыма и защиты прав жителей временно оккупированного полуострова будет обсуждаться с международными партнерами Украины, которые лично посетят саммит.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будет посещать первый саммит «Крымской платформы». США на этом событии представит член правительства, его имя пока не называется.