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Ракурс
Продавец в Харькове отказалась обслуживать на украинском, ее уволили, скриншот видео

Продавец в Харькове отказалась обслуживать на украинском, ее уволили (ВИДЕО)

26 июл 2021, 11:55
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В Харькове произошел языковой скандал. Продавец магазина «Колос. Долина вкуса» отказалась обслуживать женщину, которая общалась на украинском языке, и обматерила ее.

Когда девушка попросила номер руководства, продавец дала номер подруги. И также обматерила клиентку. На киоск в сети обрушилась волна хейта.

Оказалось, что продавец работала в нем временно и заменяла постоянную сотрудницу. Женщину на видео уже уволили. А девушка, которую обматерили, заявила, что хозяин ларька адекватный и быстро исправил ситуацию и извинился за инцидент.


Как оказалось, когда владелец увидел волну в соцсетях, ему стало плохо. Единственное, что я заметила ему, что если бы его телефон висел под стеклом, то я бы сразу набрала его, и мы бы сразу все решили. А этому существу я сказала, что здесь Украина, и тут такая русская ложь, к которой она привыкла, не проходит, — написала на своей странице в Фейсбук Оксана Хвыля, которая собственно и рассказала всю эту историю.

Источник: Ракурс


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