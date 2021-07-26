Продавец в Харькове отказалась обслуживать на украинском, ее уволили (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157919-prodavec-v-harkove-otkazalas-obslujivat-na-ukrainskom-ee-uvolili-video.htmlРакурс
В Харькове произошел языковой скандал. Продавец магазина «Колос. Долина вкуса» отказалась обслуживать женщину, которая общалась на украинском языке, и обматерила ее.
Когда девушка попросила номер руководства, продавец дала номер подруги. И также обматерила клиентку. На киоск в сети обрушилась волна хейта.
Оказалось, что продавец работала в нем временно и заменяла постоянную сотрудницу. Женщину на видео уже уволили. А девушка, которую обматерили, заявила, что хозяин ларька адекватный и быстро исправил ситуацию и извинился за инцидент.
Как оказалось, когда владелец увидел волну в соцсетях, ему стало плохо. Единственное, что я заметила ему, что если бы его телефон висел под стеклом, то я бы сразу набрала его, и мы бы сразу все решили. А этому существу я сказала, что здесь Украина, и тут такая русская ложь, к которой она привыкла, не проходит, — написала на своей странице в Фейсбук Оксана Хвыля, которая собственно и рассказала всю эту историю.