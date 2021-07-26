Продавец в Харькове отказалась обслуживать на украинском, ее уволили, скриншот видео

https://racurs.ua/n157919-prodavec-v-harkove-otkazalas-obslujivat-na-ukrainskom-ee-uvolili-video.html

Ракурс

В Харькове произошел языковой скандал. Продавец магазина «Колос. Долина вкуса» отказалась обслуживать женщину, которая общалась на украинском языке, и обматерила ее.

Когда девушка попросила номер руководства, продавец дала номер подруги. И также обматерила клиентку. На киоск в сети обрушилась волна хейта.

Оказалось, что продавец работала в нем временно и заменяла постоянную сотрудницу. Женщину на видео уже уволили. А девушка, которую обматерили, заявила, что хозяин ларька адекватный и быстро исправил ситуацию и извинился за инцидент.