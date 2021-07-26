Продавець у Харкові відмовилася обслуговувати українською, її звільнили (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n157919-prodavec-u-harkovi-vidmovylasya-obslugovuvaty-ukrayinskou-yiyi-zvilnyly-video.htmlРакурс
У Харкові стався мовний скандал. Продавець магазину «Колос. Долина смаку» відмовилась обслуговувати жінку, яка спілкувалася українською мовою, і обматюкала її.
Коли дівчина попросила номер керівництва, продавець дала номер подруги. Та також обматюкала клієнтку. На кіоск в мережі впала хвиля хейту.
Виявилося, що продавець працювала в ньому тимчасово і заміняла постійну співробітницю. Жінку на відео вже звільнили. А дівчина, яку обматюкали, заявила, що господар ларька адекватний та швидко виправив ситуацію і перепросив за інцидент.
Як виявилося, коли власник побачив хвилю в соцмережах, йому стало зле. Єдине, що я зауважила власнику, що якби його телефон висів під склом, то я б першого набрала його, і ми б одразу все вирішили. А цій істоті я сказала в очі, що тут Україна, і тут така російська брехня, до якої вона звикла, не проходить, — написала на своїй сторінці у Фейсбук Оксана Хвиля, яка власне й розповіла усю цю історію.