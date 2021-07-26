Продавець у Харкові відмовилася обслуговувати українською, її звільнили, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157919-prodavec-u-harkovi-vidmovylasya-obslugovuvaty-ukrayinskou-yiyi-zvilnyly-video.html

Ракурс

У Харкові стався мовний скандал. Продавець магазину «Колос. Долина смаку» відмовилась обслуговувати жінку, яка спілкувалася українською мовою, і обматюкала її.

Коли дівчина попросила номер керівництва, продавець дала номер подруги. Та також обматюкала клієнтку. На кіоск в мережі впала хвиля хейту.

Виявилося, що продавець працювала в ньому тимчасово і заміняла постійну співробітницю. Жінку на відео вже звільнили. А дівчина, яку обматюкали, заявила, що господар ларька адекватний та швидко виправив ситуацію і перепросив за інцидент.