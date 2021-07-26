Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Продавець у Харкові відмовилася обслуговувати українською, її звільнили, скріншот відео

Продавець у Харкові відмовилася обслуговувати українською, її звільнили (ВІДЕО)

26 лип 2021, 11:55
999

У Харкові стався мовний скандал. Продавець магазину «Колос. Долина смаку» відмовилась обслуговувати жінку, яка спілкувалася українською мовою, і обматюкала її.

Коли дівчина попросила номер керівництва, продавець дала номер подруги. Та також обматюкала клієнтку. На кіоск в мережі впала хвиля хейту.

Виявилося, що продавець працювала в ньому тимчасово і заміняла постійну співробітницю. Жінку на відео вже звільнили. А дівчина, яку обматюкали, заявила, що господар ларька адекватний та швидко виправив ситуацію і перепросив за інцидент.


Як виявилося, коли власник побачив хвилю в соцмережах, йому стало зле. Єдине, що я зауважила власнику, що якби його телефон висів під склом, то я б першого набрала його, і ми б одразу все вирішили. А цій істоті я сказала в очі, що тут Україна, і тут така російська брехня, до якої вона звикла, не проходить, — написала на своїй сторінці у Фейсбук Оксана Хвиля, яка власне й розповіла усю цю історію.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів